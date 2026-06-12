إعلان

ظنوا أنها تشفي الأمراض.. حقيقة تبرك أهالى البحيرة بمياه صرف صحي -صور

كتب : أحمد نصرة

12:49 م 12/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صورة أعيد تداولها للتبرك بمياه البلاعة
  • عرض 6 صورة
    طفل يحضر مياه من البلاعة المبروكة
  • عرض 6 صورة
    التبرك بمياه البلاعة
  • عرض 6 صورة
    صوره قديمه لمواطن يتبرك بمياه البالوعة
  • عرض 6 صورة
    لحظة إغلاق البلاعة من قبل لجنة مشكلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، صورًا لمجموعة من المواطنين فى محافظة البحيرة وهم يغتسلون بمياه صرف صحي في مدينة إدكو، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين الذين اعتقد بعضهم أن الواقعة حدثت مؤخرا.

سر "بركة إدكو" التي عادت للواجهة وموقفها الآن

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، تبين أنها تعود إلى أكثر من 4 سنوات، وتحديدا في يونيو 2022، عندما انتشر مقطع فيديو يظهر عددا من المواطنين بمدينة إدكو يستخدمون مياه متجمعة داخل بئر صرف غير رسمي، اعتقادا منهم أنها تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية، وقد تعاملت الجهات التنفيذية والصحية بالمحافظة مع الواقعة آنذاك، عبر غلق الموقع وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بخطورة تلك الممارسات.

تحرك رسمي عاجل وقرار رادع بإغلاق بئر إدكو

وفي ذلك الوقت، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الأسبق، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق البئر، كما جرى رفع تراكمات المياه منه، بعد التأكد من كونه بئر صرف غير رسمي وغير متصل بشبكة الصرف الصحي.

كما نفذت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف حملات توعوية للتحذير من استخدام مياه الصرف الصحي، والتأكيد على ما تمثله من مخاطر صحية جسيمة لاحتوائها على فيروسات وبكتيريا وفطريات قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.

وأكدت مديرية الأوقاف بالبحيرة آنذاك أن البئر المتداول بشأنه الفيديو لا يتبع أي مسجد، وأن مياه المساجد بمدينة إدكو يتم تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي الرسمية، مشددة على أن ما جرى تداوله بشأن التبرك بمياه الصرف الصحي لا يستند إلى أي أساس ديني أو علمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدكو الصرف الصحي البحيرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
شئون عربية و دولية

"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
زووم

بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
بعد بلاغها للنائب العام.. سعد الصغير يرد على إدعاءات الراقصة شمس الأخيرة
زووم

بعد بلاغها للنائب العام.. سعد الصغير يرد على إدعاءات الراقصة شمس الأخيرة
الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الذكاء الاصطناعي يتوقع أول ضحية عربية في كأس العالم 2026
افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
أخبار المحافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان