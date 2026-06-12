تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، صورًا لمجموعة من المواطنين فى محافظة البحيرة وهم يغتسلون بمياه صرف صحي في مدينة إدكو، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين الذين اعتقد بعضهم أن الواقعة حدثت مؤخرا.

سر "بركة إدكو" التي عادت للواجهة وموقفها الآن

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، تبين أنها تعود إلى أكثر من 4 سنوات، وتحديدا في يونيو 2022، عندما انتشر مقطع فيديو يظهر عددا من المواطنين بمدينة إدكو يستخدمون مياه متجمعة داخل بئر صرف غير رسمي، اعتقادا منهم أنها تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية، وقد تعاملت الجهات التنفيذية والصحية بالمحافظة مع الواقعة آنذاك، عبر غلق الموقع وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بخطورة تلك الممارسات.

تحرك رسمي عاجل وقرار رادع بإغلاق بئر إدكو

وفي ذلك الوقت، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الأسبق، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق البئر، كما جرى رفع تراكمات المياه منه، بعد التأكد من كونه بئر صرف غير رسمي وغير متصل بشبكة الصرف الصحي.

كما نفذت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف حملات توعوية للتحذير من استخدام مياه الصرف الصحي، والتأكيد على ما تمثله من مخاطر صحية جسيمة لاحتوائها على فيروسات وبكتيريا وفطريات قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.

وأكدت مديرية الأوقاف بالبحيرة آنذاك أن البئر المتداول بشأنه الفيديو لا يتبع أي مسجد، وأن مياه المساجد بمدينة إدكو يتم تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي الرسمية، مشددة على أن ما جرى تداوله بشأن التبرك بمياه الصرف الصحي لا يستند إلى أي أساس ديني أو علمي.