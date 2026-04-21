تألقت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الإطلالة الكاجوال التي اختارتها أوبال سوشاتا في أحدث صورها؟

ارتدت أوبال توب "كت" باللون الأبيض ونسقت معه جيب كاروهات باللونين الأبيض والأسود.

ما ملامح المكياج الناعم الذي اعتمدته أوبال سوشاتا في ظهورها الأخير؟

اعتمدت أوبال مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

كيف أكملت أوبال سوشاتا إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وأنيقة؟

اختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

ما الإكسسوارات التي اختارتها أوبال سوشاتا لتكمل إطلالتها الكاجوال؟

نسقت أوبال مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

