كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، ملابسات واقعة مقتل طالب بالمرحلة الإعدادية والعثور على جثمانه داخل بركة مياه بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس، حيث تم ضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب الجريمة.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان طفل مقتول وملقى داخل بركة مياه بقرية العزازي، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثمان للطالب أحمد محمد عبداللطيف، والمقيم بإحدى قرى مركز الحسينية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأفادت أسرة المجني عليه، بأن الطفل كان يساعد والده في العمل على "توك توك"، وغادر المنزل لشراء بعض المستلزمات الخاصة بحفل زفاف شقيقته المقرر إقامته خلال أيام، قبل أن ينقطع الاتصال به ويختفي لساعات.

وأوضح جد المجني عليه أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت استيقاف شخصين للطفل واصطحابه إلى جهة غير معلومة، قبل أن يُغلق هاتفه المحمول ويختفي تمامًا، إلى أن عُثر على جثمانه داخل بركة المياه بقرية العزازي.

وأضاف عم الطفل أن الأسرة تلقت صدمة كبيرة عقب العثور على جثمانه، خاصة أنه الابن الوحيد لوالديه، مشيرًا إلى أن الجريمة ارتُكبت بهدف الاستيلاء على "التوك توك" الذي كان يستخدمه في مساعدة والده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم حيال المتورطين.