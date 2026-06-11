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ينتظر عشاق الكرة المصرية والأفريقية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

تنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.



القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا



من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



معلقين مباراة مصر وبلجيكا في كاس العالم 2026

حفيظ دراجي



علي محمد علي



ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا،.

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تاريخ مشاركات منتخب مصر السابقة في كأس العالم



