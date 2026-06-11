تعرف على معلقي مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كتب : محمد الميموني
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
ينتظر عشاق الكرة المصرية والأفريقية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا.
موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
تنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
معلقين مباراة مصر وبلجيكا في كاس العالم 2026
حفيظ دراجي
علي محمد علي
ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا،.
اقرأ ايضًا:
محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم