تألقت الفنانة ندى بسيوني بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ندى مرتدية جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله توب أحمر، وجيب بقصة واسعة وانسيابية باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، جاء مناسبا مع لون بشرتها وإطلالتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البرجندي.

يشير اللون الأسود في عالم الموضة إلى الأناقة والفخامة، فهو خيار كلاسيكي يظهر الإطلالة متناسقة، كما أنه يُسهم في إخفاء عيوب الجسم بطريقة جذابة.

إضافة إلى ذلك، يتميز الأسود بسهولة تنسيقه مع ألوان أخرى، مثل الأحمر، كما فعلت الفنانة ندى بسيوني، وفقا لموقع "gallucks".

