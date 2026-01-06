كيف نسقت مريم حسن إطلالتها في أحدث ظهور؟

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة مريم حسن بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت مريم توب "كت" باللون البرتقالي ونسقت معه بنطلون كاروهات باللون الأسود وقبعة بنفس اللون.

وبحسب "thestripe"، ارتداء توب باللون البرتقالي يساعد على لفت الانتباه وإبراز لون البشرة ويمنح الوجه حيوية، وبالإضافة إلى ذلك، يناسب الخروجات والسفر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

واختارت مريم أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.