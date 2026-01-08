تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية توب باللون الأسود بأكمام طويلة مزيناً بنقشة مونوجرام بيضاء وهي علامة مميزة لدار الأزياء العالمية غوتشي، ونسقت الكارديجان مع قطعة داخلية سوداء.

وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية أنيقة وكبيرة بإطار أسود عريض من طراز عين القطة، من تصميم دار الأزياء العالمية ديور.

وفقاً لمجلة "ماري كلير" فإن اللون الأسود رمزاً عالمياً للأناقة، والرقي، والسلطة، غالباً ما ترتبط الملابس السوداء بالهيبة والقوة، مما يمنح مرتديها حضوراً لافتاً وواثقاً.