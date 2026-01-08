إعلان

بلوك مختلف.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة راقية

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 م 08/01/2026 تعديل في 06:13 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هدى الإتربي
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هدى الإتربي
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هدى الإتربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية توب باللون الأسود بأكمام طويلة مزيناً بنقشة مونوجرام بيضاء وهي علامة مميزة لدار الأزياء العالمية غوتشي، ونسقت الكارديجان مع قطعة داخلية سوداء.

وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية أنيقة وكبيرة بإطار أسود عريض من طراز عين القطة، من تصميم دار الأزياء العالمية ديور.

وفقاً لمجلة "ماري كلير" فإن اللون الأسود رمزاً عالمياً للأناقة، والرقي، والسلطة، غالباً ما ترتبط الملابس السوداء بالهيبة والقوة، مما يمنح مرتديها حضوراً لافتاً وواثقاً.

هدى الإتربي الفنانة هدى الإتربي موضة لوك شتوي فخم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وفاة هلي الرحباني ابن فيروز الأصغر عن عمر يناهز 60 عامًا
زووم

وفاة هلي الرحباني ابن فيروز الأصغر عن عمر يناهز 60 عامًا
احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
حوادث وقضايا

"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية