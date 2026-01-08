محمود سعد: والدي اتجوز 9 مرات.. وحاولوا يتخلصوا مني وأنا صغير -فيديو

قال الإعلامي محمود سعد، إن قضية تعدد الزوجات لا يمكن مناقشتها بمعزل عن المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، مستندًا إلى تجربة شخصية مؤلمة عاشها في طفولته.

وأوضح "سعد"، خلال بث مباشر على يوتيوب، أن والده تزوج نحو 9 مرات، مشيرًا إلى أنه لا يهاجم والده ولا يحمل له عداءً، بل يراه رجلًا طيبًا ولطيفًا، وهو الانطباع نفسه الذي كوّنه عنه أصدقاؤه عند لقائهم به، مؤكدًا أنه كان كريمًا ودمث الأخلاق، إلا أن نظرته كانت دائمًا تنحاز إلى والدته، التي تزوجت في سن صغيرة، وأنجبت أبناءها تباعًا خلال سنوات قليلة، قبل أن تجد نفسها تتحمل أعباء الحياة وحدها.

وتحدث بتأثر عن والدته، معتبرًا أنها "لم تعش حياتها حقًا"، إذ انتقلت سريعًا من الزواج إلى الإنجاب ثم إلى المعاناة، في ظل غياب الأب وانشغاله بحياته الخاصة، إذ أنجبت 4 أطفال، كان آخرهم قائلًا بسخرية: "حاولوا إنهم يتخلصوا مني"، موضحًا أن تلك التجربة تركت لديه أثرًا نفسيًا عميقًا ما زال ينعكس على مواقفه حتى اليوم.

وأضاف محمود سعد، أن والده كان حرًا في اختياراته الشخصية، لكن الحرية، من وجهة نظره، تتوقف عند حدود المسؤولية، مؤكدًا أن الرجل ليس حرًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن والدته تجاوزت تلك الظروف بمنتهى السلاسة واليسر من حيث الظاهر، لكنه تساءل: "هل كل امرأة تستطيع أن تفعل ذلك؟ ولماذا نترك النساء يتحملن هذا العذاب وحدهن؟".

وتطرق إلى تجربة قانونية عاشتها أسرته، إذ صدر حكم نفقة لوالدته في ستينيات القرن الماضي بمبلغ كبير يقدر بـ160 أو 180 جنيهًا، على قوله، مؤكدًا أنه مبلغ كبير للغاية آنذاك، لكنه لم ينفذ بسبب نفوذ والده واتصالاته، معتبرًا أن هذا النموذج يعكس خللًا ممتدًا لم يتغير رغم مرور عقود طويلة.

وانتقد الإعلامي استمرار معاناة النساء حتى اليوم، قائلًا إنه بعد أكثر من 70 عامًا من التقدم الهائل في العالم، ما زالت المرأة تواجه المشكلات ذاتها، وكأن المجتمع لم يغادر النقطة نفسها.

وشدد الإعلامي محمود سعد، في رده على تعليق أحد المتابعين الذي رفض فكرة أن الزواج "بمزاج الرجل"، على أنه لا ينكر حرية الرجل في الزواج، بل يؤمن بها، لكنه يربطها بالتزام كامل بالمسؤوليات، تمامًا كما أن المرأة حرة أيضًا، مؤكدًا أن الخلاف الحقيقي ليس حول الحرية، بل حول تحمل تبعاتها.



اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل



