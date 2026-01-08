تنويه جوي بشأن حالة عدم الاستقرار.. خريطة كاملة بالظواهر المتوقعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تبدأ حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الجمعة 9 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن هذه الحالة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط قوي للرياح، وأمطار متفاوتة الشدة، وأجواء شتوية باردة.

الظواهر الجوية المتوقعة

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من: الإسكندرية، شمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، جنوب الوجه البحري.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من: القاهرة الكبرى، مدن القناة، وتكون خفيفة على: جنوب سيناء، شمال الصعيد.

كما يوجد نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويوجد اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، البحر الأحمر، خليجي السويس والعقبة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 18 درجة، ويرجى توخي الحذر ومتابعة التحديثات أولًا بأول ،،

