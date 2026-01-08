إعلان

عمرو مصطفى وإسعاد يونس يتألقان بالأسود في "صاحبة السعادة"

كتب : نرمين ضيف الله

07:35 م 08/01/2026
    أطل الملحن عمرو مصطفى رفقة الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة"
    أطل الملحن عمرو مصطفى رفقة الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة"
    أطل الملحن عمرو مصطفى رفقة الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

أطل الملحن عمرو مصطفى رفقة الفنانة إسعادة يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بلوك مميز.

وظهر عمرو مصطفى بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود، وارتدى سترة سوداء أنيقة بقصة مريحة وناعمة، من الصوف الفاخر، ونسق تحتها قميصاً أسود بسيطاً بياقة مستديرة، واكتملت إطلالته ببنطال أسود كلاسيكي وحذاء أسود.

أما إسعاد يونس تألقت، بإطلالة جذابة، ارتدت بليزر أسود طويل مطرز بفصوص بيضاء، ونسقت اسفله بلوزة بيضاء، وبطلون كلاسيكي أسود.

وفقاً لمجلة"هاربرز بازار" فإن اللون الأسود رمزاً عالمياً للقوة، الهيبة، والسلطة، غالباً ما ترتبط الإطلالات السوداء بالثقة والحضور القوي، وهو الخيار الأول للمناسبات الرسمية والاجتماعية الراقية.

