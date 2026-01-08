إعلان

"سحر اللون الأسود".. جيهان خليل بلوك مختلف

كتب : نرمين ضيف الله

05:29 م 08/01/2026 تعديل في 05:29 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    612478768_18551578564059509_7381094876400727776_n_11zon
  • عرض 4 صورة
    612055510_18551578555059509_8168983012141094629_n_11zon
  • عرض 4 صورة
    611853574_18551578546059509_4493892950228929548_n_11zon

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة جيهان خليل، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت سويت شيرت طويلة الأكمام باللون الأسود، عليها طبعة ملونة ورسومات في المنتصف، نسّقت معها بنطلونًا ضيقاً أسود، وحذاءً أسود.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوع لأعلى، ديل حصان، ووضعت ساعة يد بيضاء اللون في معصمها.

دلالة اللون الأسود

وفقاً لمجلة Harper's Bazaar، يُعتبر اللون الأسود سيد الألوان ورمزاً للقوة، السلطة، والأناقة، ويمنح الإطلالة مظهراً راقياً ومسيطراً دون جهد.

لوك شتوي فخم جيهان خليل موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟
زووم

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟
هبوط الدولار يدفع المستثمرين للملاذات الآمنة خلال 2026
أخبار البنوك

هبوط الدولار يدفع المستثمرين للملاذات الآمنة خلال 2026
انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية