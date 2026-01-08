تألقت الفنانة جيهان خليل، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت سويت شيرت طويلة الأكمام باللون الأسود، عليها طبعة ملونة ورسومات في المنتصف، نسّقت معها بنطلونًا ضيقاً أسود، وحذاءً أسود.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوع لأعلى، ديل حصان، ووضعت ساعة يد بيضاء اللون في معصمها.

دلالة اللون الأسود

وفقاً لمجلة Harper's Bazaar، يُعتبر اللون الأسود سيد الألوان ورمزاً للقوة، السلطة، والأناقة، ويمنح الإطلالة مظهراً راقياً ومسيطراً دون جهد.