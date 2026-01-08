تألقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة شتوية جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت جاكيت أو قميصاً طويلاً بنمط التويد باللون البيج الفاتح، مزيناً بأزرار ذهبية وجيوب أمامية.

وحملت حقيبة يد فاخرة وشهيرة من طراز "بيركين" بلون بيج فاتح أو "بيتون" مع إكسسوارات ذهبية، وهي من دار الأزياء الفرنسية العريقة هيرميس.

ونسقت إطلالتها مع بوت شتوي برباط باللون البيج أو الكريمي.

وفقاً لمجلة Vogue، فإن اللون البيج له دلالات قوية ومتنوعة، يعتبر لوناً حيادياً وكلاسيكياً لا يتقيد بالمواسم، يرمز إلى الرقي والثبات.

ويمثل اللون البيج جوهر الأسلوب الفاخر الذي لا يحتاج إلى شعارات صاخبة لإثبات قيمته ويمنح الإطلالة مظهراً يوحي بالثراء والذوق الرفيع دون مبالغة.