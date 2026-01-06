إعلان

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

شيماء مرسي

04:02 م 06/01/2026
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت جومانا بفستان طويل بقصة الكب بنقشة التايجر يتميز بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه قفازات بنفس النقشة.

وبحسب "elle"، تعطي نقشة التايجر المرأة حضورا قويا وتجذب الانتباه، كما أنها تمنح مرتديها إحساسا بالثقة والجاذبية

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقها مع اللون الأسود، البيج، والبني للحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

وتركت جومانا خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

الفنانة جومانا مراد جومانا مراد على إنستجرام إطلالة جومانا مراد جومانا مراد بفستان طويل

