بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ"صيحة الفرو"

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 08/01/2026 تعديل في 05:10 م
    بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ صيحة الفرو
    بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ صيحة الفرو
    بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ صيحة الفرو
    بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ صيحة الفرو
    بإطلالة شتوية لافتة.. يارا السكري تتألق بـ صيحة الفرو
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»
    لوك شتوي فخم.. يارا السكري تختار «صيحة الفرو»

ظهرت الفنانة يارا السكري، بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يارا السكري فستانًا باللون الأبيض مع معطفاً ناعماً بياقة عريضة تشبه الشال، ويتميز بوجود فرو أبيض ناعم على الأطراف، المعطف ملفوف حول الجسم ومربوط بحزام من نفس القماش.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون الوردي، يتناسب مع لون المعطف، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على أحد جانبيه.

دلالة اللون الأبيض

وفقاً لمجلة Harper's Bazaar، فإن اللون الأبيض يمثل في الموضة العالمية النقاء، والبساطة، والنظافة.

كما أنه لون يضفي إشراقة ناعمة، والفرو الأبيض يعتبر صيحة شتوية بارزة لموسم 2026، ويضفي لمسه من الفخامة، والنعومة، والدفء، وغالباً ما يرتبط بالإطلالات الشتوية الراقية والاحتفالية.

