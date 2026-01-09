صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

كتب- محمد لطفي:

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، أسماء الفائزين بمختلف فروع الجائزة، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي في دورتها الحادية والعشرين.

الحفل نظمته مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفاز الكاتب أحمد عبد اللطيف بجائزة أفضل رواية - فرع كبار الأدباء عن روايته "عصور دانيال في مدينة الحيوط تعرف وحدها مواعيد الخروج".

كما فازت الكاتبة ألفت عاطف بجائزة أفضل مجموعة قصصية - فرع كبار الأدباء عن مجموعتها "أبناء الظبية".

وفي مجال الرواية، حصل على المركز الأول الكاتب وليد مكي عن روايته "سواكن الأولى"، بينما نالت مريم العجمي المركز الثاني عن روايتها "صورة مريم".

وفازت دار العين بجائزة أفضل دار نشر، نظرًا لحجم الجوائز الأدبية التي حصلت عليها الدار مؤخرًا.

وفازت بالمركز الأول، بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 عامًا الكاتبة ريهام شندي عن كتاب "الفارة لارا وجيرانها في العمارة"، بينما فاز بالمركز الثاني الكاتب أحمد الفخراني، عن كتاب عندما "اختفى الضحك من العالم".

كما فاز بجائزة أفضل عمل في النقد، فيموني عكاشة، ومحمد عبدالباسط عيد، مناصفة.

وفاز بالمركز الثاني بجائزة أفضل نص مسرحي الكاتب هاني مهران، وفاز بالمركز الأول الكاتب خالد رسلان.

وفازت الكاتبة نسمة عودة بالمركز الثاني بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء، وتم حجب المركز الأول.

وحصد جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما فرع شباب الأدباء، أحمد صبحي ومريهان موسى عن سيناريو فيلم "شاب في مأزق".

وأقيم الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

