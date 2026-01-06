ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة.. إليك تفاصيل اللوك

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت ريا فستان طويل باللون الأزرق مصنوع من الشيفون يتميز بكشكشة عند منطقة الصدر، من تصميم "esposaprive" و"Stephane Rolland".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق، من تصميم "cartier".

واختارت ريا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "جون ديميرجي".