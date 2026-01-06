إعلان

ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة.. إليك تفاصيل اللوك

كتبت- شيماء مرسي

08:18 م 06/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 4 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 4 صورة
    ريا أبي راشد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت ريا فستان طويل باللون الأزرق مصنوع من الشيفون يتميز بكشكشة عند منطقة الصدر، من تصميم "esposaprive" و"Stephane Rolland".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق، من تصميم "cartier".

واختارت ريا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "جون ديميرجي".

ريا أبي راشد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
شئون عربية و دولية

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا
أخبار العقارات

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان