دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
كتبت- شيماء مرسي
عرض 3 صورة
أطلت الفنانة دعاء حكم بإطلالة كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت دعاء بـ توب "كت" باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.
وبحسب "kingdomofwhite"، يساعد ارتداء توب باللون الأبيض يعطي إحساسا بالبساطة والرقي ويمنح الإطلالة مظهرا أنثويا، وأيضا يمنح البشرة إشراقة طبيعية.
واعتمدت دعاء مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
واختارت دعاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.