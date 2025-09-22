10 صور لملكة إسبانيا بتصميم مصري.. أسرار الإطلالة الملكية

خطفت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا حالة من الجدل بعد ظهورها بإطلالة جذابة خلال جولتها في مصر من تصميم مصممة الأزياء المصرية دينا شاكر.

وأطلت ببدلة أنيقة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب وحذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت ليتيزيا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

تفاصيل القصة

كشفت مصممة الأزياء المصرية دينا شاكر خلال استضافتها ببرنامج "مساء جديد" المذاع عبر فضائية المحور عن تفاصيل الإطلالة قائلة: "الملكة ليتيزيا معروفة أنها قبل زيارتها لأي دولة، تفضل إرتداء تصاميم من مصممي أزياء محليين من البلد التي تنوي زيارتها".

وأضافت:"بعد بحث كثير تم اختياري لتصميم إطلالة الملكة ليتيزيا خلال جولتها في مصر".

وأوضحت: "قبل أسابيع قليلة تلقيت رسالة بريد إلكتروني من لورا سكرتيرة الملكة ليتيزيا تطلب مني إرسال مجموعة من التصميمات الخاصة بي".

ولفتت: "تشرفت بتلقي رسالة شكر وثناء من الصفحة الرسمية لجلالة الملكة، تقديرا لتصميمي الذي حظي بإعجابها".

