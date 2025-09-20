إحداها بمليون جنيه.. 20 صورة لأغلى إطلالات نسرين طافش

كتبت- أسماء مرسي:

الفنانة نسرين طافش واحدة من أبرز النجمات المعروفة بأناقتها في اختيار الأزياء، حيث تتميز إطلالاتها بالتنوع ما بين الكاجوال والفساتين القصيرة والطويلة.

وفيما يلي، نرصد لكم مجموعة أغلى الإطلالات التي لفتت بها الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة كاجوال من Louis Vuitton

ظهرت نسرين في إحدى الإطلالات الكاجوال وهي ترتدي طقما أنيقا مكونا من توب أبيض وبنطلون باللون البيج، ونسقت معهما جاكيت فاخر من دار Louis Vuitton يبلغ سعره نحو 3070 دولارا، أي ما يعادل 49,889 جنيها مصريا.

وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض من Gucci بسعر 820 دولارا، أي ما يعادل 39,412 جنيها.

إطلالة صيفية من Dolce & Gabbana

في إطلالة أخرى صيفية، ارتدت نسرين قميصا وشورت باللون الموف، مزينين بنقوشات مميزة من توقيع Dolce & Gabbana، بلغ سعر القميص نحو 115,000 جنيه، بينما سعر الشورت نحو 75,000 جنيه.

وأكملت الإطلالة بحقيبة صغيرة بيضاء من Louis Vuitton بسعر 363,000 جنيه، بالإضافة إلى "سليبر" من Gucci بلغ سعره نحو 42,000 جنيه.

إجمالي تكلفة الإطلالة 595,000 جنيه مصري.

فستان أبيض وحقيبة فاخرة من Hermès

تألقت نسرين بفستان أبيض قصير مزين بتطريزات ورود ناعمة، واختارت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر هادئة، ما لفت الأنظار في هذه الإطلالة كان الحقيبة الفاخرة التي نسقتها معها، من دار Hermès، باللونين البيج والبني.

تصل سعر الحقيبة 78,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه مصري.

فستان أنيق وحقيبة بـ 1.2 مليون جنيه

ظهرت أيضًا بفستان قصير أنيق مزيج من اللونين الأزرق والأبيض، بسعر 23,000 جنيه، نسقته مع حقيبة من Hermès باللون الأبيض بسعر 1,200,000 جنيه، وحذاء من نفس الماركة بسعر 1,050 دولارا، أي حوالي 52,000 جنيه.

تبلغ إجمالي تكلفة الإطلالة المليون و250 ألف جنيه مصري.