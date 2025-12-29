"بساطة ورقي".. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالتها

جورجينا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. كيف نسقتها؟

فستان جريء.. هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

إعادة الألبوم

تابعنا على

أطلت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها بإطلالة جذابة، عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نادية فستان قصير باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون وحذاء بنفس اللون.

وفقا لـ "fashionmagazine"، المكياج بألوان النيود يبرز ملامح الوجه بهدوء ويضفى على الإطلالة رقي وجاذبية دون مبالغة، مما يجعله خيارا مناسبا للعمل والإطلالات النهارية.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت نادية خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المحتشمة.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم.