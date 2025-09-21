إعلان

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل دير جيست 2025

03:01 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

خطفت النجمات الأنظار بإطلالات أنيقة وجريئة خلال حضورهن حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2025.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل "دير جيست" 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا بفستان جريء ومكشوف عند منطقة الصدر باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

دينا

ارتدت الفنانة دينا بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

أمينة خليل

أطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.

نجلاء بدر

تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل بقصة "الكب" بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بفستان طويل بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

ماجي بو غصن

أطلت الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة من تصميم "georgeschakra".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة من "bijouqofficial".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي بواسطة "danikamel".

دينا ماجي بو غصن امينة خليل نجلاء بدر دير جيست
