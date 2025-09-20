جمالها ساحر.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هنا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون "البيبي بلو" بصيحة الشراشيب، ومزين بتطريزات لامعة، وبقصة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تصميم أتيليه "L'ATELIER DE MIA".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي.

أما تصفيفة الشعر "صالون جوني للتجميل".

المجوهرات من الماركة الشهيرة "iram jewelry".