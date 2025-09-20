إعلان

جمالها ساحر.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

06:01 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد (3)
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد (4)
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد (1)
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد (6)
  • عرض 6 صورة
    هنا الزاهد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هنا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون "البيبي بلو" بصيحة الشراشيب، ومزين بتطريزات لامعة، وبقصة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تصميم أتيليه "L'ATELIER DE MIA".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي.

أما تصفيفة الشعر "صالون جوني للتجميل".

المجوهرات من الماركة الشهيرة "iram jewelry".

هنا الزاهد إنستجرام هنا الزاهد إطلالة هنا الزاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر