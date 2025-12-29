إعلان

فستان جريء.. هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

06:07 م 29/12/2025
    هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت بفستان قصير بقصة "الكب" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل بنفس اللون.

وبحسب"stylecraze"، تسريحة ذيل الحصان تضيف لمسة أنثوية على الإطلالة، كما إنها تساعد على إظهار ملامح الوجه بوضوح دون الحاجة إلى مكياج.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا هادئا حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة انسيابية

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وانسيال.

هيفاء وهبي

