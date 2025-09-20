إعلان

ندى كوسا ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة وملفتة

09:00 م السبت 20 سبتمبر 2025
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ندى قميصا طويلا باللون الأبيض، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأخضر.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت ندى تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى تتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع إطلالتها ساعة يد ونظارة شمسية باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة، واسورة.

