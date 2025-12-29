إعلان

ريهام أمين بإطلالة شتوية ناعمة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

05:36 م 29/12/2025
    ريهام أمين (2)
    ريهام أمين (4)
    ريهام أمين (3)
    ريهام أمين (7)
    ريهام أمين (6)

تألقت الفنانة ريهام أمين بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت بالطو طويل مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت أسفله تيشرت بنفس اللون وبنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.

وفقا لـ "harpersbazaar"، البالطو الأسود يمنح الإطلالة رقي وفخامة، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد على إبراز القوام بشكل أنحف ومتناسق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت ريهام أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بخاتم وسلسلة وساعة يد ونظارة شمسية ونسقت مع البالطو حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ريهام أمين إطلالة شتوية بالطو طويل

