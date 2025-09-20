إعلان

"جاذبية البيبي بلو".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن

09:45 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
    ماجي بو غصن (4)
    ماجي بو غصن (2)
    ماجي بو غصن (3)
    ماجي بو غصن (5)
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الأنظار، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ماجي مرتدية فستان طويل باللون "البيبي بلو" تميز بأنه بقصة الكب، ومزين بتطريزات لامعة،

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا، وإشراف الاستايلست إبراهيم فخر الدين.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

وتصفيفة الشعر بواسطة المصفف ميشيل لايون.

والمجوهرات من الماركة الإيطالية الفاخرة "Bijouq Italy".

ماجي بو غصن إنستجرام ماجي بو غصن إطلالة ماجي بو غصن
