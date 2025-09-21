أنيقة وجذابة.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة أصالة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة أصالة، بإطلالة جذابة وأنيقة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "أصالة" مرتدية فستان طويل باللون "المينت جرين" تميز بأنه بقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من ماركة الأزياء الشهيرة "رامي العلي".

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف ريتشارد يوسف.

والمكياج بواسطة خبيرة التجميل دينا راغب.

