خطفت الأنظار بـ"الأحمر".. ملكة جمال العالم بإطلالة جريئة

03:19 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سوشاتا تشوانجسري ملكة جمال العالم 2025
  • عرض 7 صورة
    تألقت ملكة جمال العالم 2025 سوشاتا تشوانجسري، بإطلالة جريئة
  • عرض 7 صورة
    ارتدت سوشاتا فستانا جريئا باللون الأحمر الناري
  • عرض 7 صورة
    اعتمدت سوشاتا تسريحة الشعر المرفوع
  • عرض 7 صورة
    سوشاتا بفستان جريء
  • عرض 7 صورة
    سوشاتا تشوانجسري
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال العالم 2025 سوشاتا تشوانجسري، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "سوشاتا" مرتدية فستان قصير باللون الأحمر بقصة الكب وبصيحة "الظهر المكشوف"، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور.

سوشاتا تشوانجسري لكة جمال العالم 2025 طلالة ملكة جمال العالم
