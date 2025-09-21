خطفت الأنظار بـ"الأحمر".. ملكة جمال العالم بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال العالم 2025 سوشاتا تشوانجسري، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "سوشاتا" مرتدية فستان قصير باللون الأحمر بقصة الكب وبصيحة "الظهر المكشوف"، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور.

