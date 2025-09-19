2 مليون جنيه.. نسرين طافش تخطف الأنظار بهذه الحقيبة

خطفا الأنظار في أسبوع الموضة.. معلومات عن الملياردير جيف بيزوس وزوجته

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وتألقت نسرين بعباءة طويلة وواسعة باللون الفيروزي مزينا بتطريزات ذهبية على الأكمام، كما أن الجزء السفلي من يتميز برسومات متعددة الألوان.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حذاء باللون الأزرق وحقيبة يد باللون الأحمر.

مكياج جذاب وتسريحة شعر بسيطة

واختارت نسرين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا بدرجات النيود.

سعر الحقيبة

نسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون الأحمر الناري من ماركة "هيرمس" ويصل سعرها أكثر من 2 مليون جنيه.

