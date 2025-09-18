بيلا حديد تكشف معاناتها مع مرض لايم.. تعرّف على الأعراض وطرق الوقاية

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد جدلًا واسعًا بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة من الصور ظهرت خلالها داخل أحد المستشفيات، في إشارة إلى استمرار معاناتها مع مرض لايم، وهو مرض بكتيري مزمن أعلنت إصابتها به في وقت سابق.

في السطور التالية نستعرض أسباب وأعراض هذا المرض، بالإضافة إلى طرق الوقاية، وفقًا لموقع “health”.

ما هو مرض لايم وما أسبابه؟

مرض لايم هو عدوى بكتيرية تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة قراد الأرجل السوداء المصاب ببكتيريا تُعرف باسم بورليا بورغدورفيري.

• تبدأ الأعراض بالظهور خلال فترة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 30 يومًا بعد التعرض للدغة.

• في بعض الحالات يمكن علاج المرض في مراحله المبكرة، لكن إهماله أو تأخر التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل: تدهور صحة المفاصل، القلب، والجهاز العصبي، لذلك يصفه بعض الأطباء بـ”المرض المستعصي”.

أعراض مرض لايم

• طفح جلدي يُعرف طبيًا باسم الحمامي المهاجرة، يظهر غالبًا على الظهر، الفخذ، الإبط أو الساقين.

• التهاب المفاصل.

• مشكلات عصبية.

• وخز وتنميل في الأطراف.

• شلل في عضلات الوجه.

• آلام في العظام.

• تعب مزمن.

• ضعف في التركيز والذاكرة.

طرق الوقاية من مرض لايم

• فحص الجسم جيدًا بعد قضاء وقت في الحدائق أو الأماكن العشبية، خصوصًا المناطق التي يختبئ فيها القراد مثل تحت الإبطين، خلف الركبتين، حول الأذنين، منطقة الخصر، وفروة الرأس.

• ارتداء ملابس طويلة عند التواجد في مناطق يُحتمل انتشار القراد بها.

• إذا وُجدت قرادة ملتصقة بالجلد، يجب إزالتها فورًا باستخدام ملقط معقم عبر الإمساك بها من أقرب نقطة للجلد وسحبها برفق.

• استشارة الطبيب فورًا في حال ظهور طفح جلدي غريب أو الشعور بأعراض غير مبررة بعد التعرّض للطبيعة.

اقرأ أيضا:

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

رجل صيني يكرم جدته المتوفاة بطريقة غريبة.. لن تتخيل ما فعله

"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"