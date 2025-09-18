8 طرق فعالة لخفض الكوليسترول الضار.. عليك اتباعها

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، لكن هناك مجموعة من الخطوات الطبيعية والفعالة للمساعدة على خفض الكولسترول بطريقة آمنة، وفقا لموقع "India Times".

تجنب الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية والمخبوزات المصنعة تحتوي على دهون متحولة، وهي ترفع الكولسترول "الضار" وتخفض "الجيد" ، كما تسهم في زيادة الالتهاب بالجسم.

تناول الشوفان

الشوفان غني بالألياف "بيتا-جلوكان" القابلة للذوبان، والتي تُسهم في خفض الكولسترول الكلي.

إضافة بذور الكتان للنظام الغذائي

ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميا تُزود الجسم بالألياف مفيدة وأحماض أوميجا-3 نباتية، بالإضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول والالتهابات.

تناول الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تحتوي على أحماض أوميجا-3، التي تعمل على خفض الدهون الثلاثية وزيادة الكولسترول "الجيد"، مع تقليل الدهون المشبعة.

كوب من الشاي الأخضر بين الوجبات

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مثل الكاثيكينات، التي تسهم في تقليل امتصاص الكولسترول وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد.

تفاحتين يوميا مع القشرة

التفاح مصدر ممتاز للألياف والمركبات النباتية مثل الفلافونويد، التي تدعم خفض الكولسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

استبدال الزبدة بزيت الزيتون

زيت الزيتون البكر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، ما يجعله بديلا صحيا للزبدة التي تحتوي على دهون مشبعة تؤدي لرفع الكولسترول الضار.

المشي لمدة 45 دقيقة يوميا

النشاط البدني المعتدل مثل المشي السريع لمدة 30 إلى 45 دقيقة يوميا له تأثير مباشر على خفض الكولسترول الكلي والضار، فضلا عن، تحسين اللياقة القلبية والتمثيل الغذائي.