قبل بداية المدارس.. أطعمة ممنوع وضعها في اللانش بوكس

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب العام الدراسي، تسعى كل أم لتجهيز لانش بوكس آمن وصحي لطفلها، يعزز طاقته وتركيزه، ويقلل من المخاطر الصحية.

لكن ليس كل ما يبدو لذيذًا ومحببًا يصلح أن يكون داخل الحقيبة المدرسية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب تجنّب وضعها في اللانش بوكس، لتفادي مشاكل مثل التسمم، أو الحساسية، أو حتى التشويش على قدرة الطفل على الانتباه والتعلم، وفقًا لموقعي “sharedlegacyfarms” و “yahoo”.

1- اللحوم المعالجة

تشمل السجق، اللانشون، السلامي وغيرها، ويُفضّل الابتعاد عنها للأسباب التالية:

• غالبًا تحتوي على مواد حافظة ودهون مشبعة قد تؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب.

• قابلة للتلف بسرعة إذا لم تُحفظ في درجة تبريد مناسبة، ما يزيد خطر نمو البكتيريا.

2- الأطعمة شديدة القابلية للتلف

مثل البيض النيئ أو المسلوق منذ ساعات طويلة، الجبن الطري، الخضروات والفواكه المقطعة، أو الأطعمة التي تحتوي على المايونيز.

• السبب: هذه الأطعمة تُشكّل بيئة مثالية لنمو البكتيريا إذا تُركت في درجة حرارة غير مناسبة.

• كما أنها قد تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل بعد وقت قصير في اللانش بوكس.

3- الأطعمة شديدة الرطوبة

مثل شرائح الطماطم أو الخيار المقطع التي تُصبح لينة ومبللة سريعًا، أو المخللات الغنية بالسوائل.

• هذه المكونات قد تُفسد الساندويتش أو تجعله غير مستساغ، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الطعم.

4- الحلوى المفرطة في السكر

البسكويت المحلى، الكعك، أو الحلويات السكرية قد تمنح الطفل طاقة سريعة لكنها غير صحية.

• الإفراط في السكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الطاقة يعقبه هبوط مفاجئ، ما يؤثر على التركيز.

5- العصائر والمشروبات المعلبة

خاصة المحلاة أو التي تحتوي على ألوان ومواد صناعية.

• هذه المشروبات تُضيف سعرات حرارية فارغة بلا قيمة غذائية.

• قد تؤثر على سكر الدم وتُقلل رغبة الطفل في شرب الماء.

• كما أنها تفسد بسرعة إذا تُركت خارج التبريد.

