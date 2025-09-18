حكاية أغرب مطعم في العالم.. يقدم أطباقا تطفو في الهواء

كتب- أحمد الضبع:

في مدينة شنتشن الصينية، وتحديدا بمنطقة لونجهوا، يقع مطعم فريد من نوعه حمل اسم "أوربت ون" أو المطعم الكوكبي للأبحاث الغذائية، يقدم الوجبات على هيئة "أطباق طائرة" وكأنها هدية قادمة من الفضاء.

المطعم استلهم تصميمه من حركة الكواكب في الكون، ويعتمد على نظام ذكي لتوصيل الطعام، إذ تنطلق الأطباق المغطاة بأغطية مضيئة تحاكي شكل المركبات الفضائية، عبر مسارات مرتفعة ومنظمة تشبه المدارات، لتصل مباشرة إلى مائدة الزبون، بحسب موقع "تايمز أوف أنديا".

وبينما ينتظر رواد المكان طلباتهم، تحيط بهم أجواء خيالية أقرب إلى أفلام الخيال العلمي؛ حلقات ضوئية متداخلة تتحرك في السقف وكأنها مدارات سماوية، وأضواء خافتة تومض من الجدران، في تجربة بصرية تجعل من الصعب التفريق بين الواقع والوهم.

ويصف زائرون التجربة بأنها "أشبه بالجلوس داخل مركبة فضائية"، حيث تتحول قاعة الطعام إلى ما يشبه مجرة مصغرة، تزيدها المقاعد الحديثة والمجسمات الضوئية غرابة وإثارة.

اقرأ أيضا:

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

رجل صيني يكرم جدته المتوفاة بطريقة غريبة.. لن تتخيل ما فعله

"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"