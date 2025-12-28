إعلان

بلوك ملكي لافت.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف

كتب : نرمين ضيف الله

06:37 م 28/12/2025 تعديل في 07:29 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بلوك ملكي
  • عرض 9 صورة
    كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بلوك ملكي
  • عرض 9 صورة
    كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بلوك ملكي
  • عرض 9 صورة
    كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بلوك ملكي
  • عرض 9 صورة
    كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بلوك ملكي
  • عرض 9 صورة
    احتفال أنيق.. كندة علوش تعتمد بلوكًا ملكيًا في عيد ميلاد عمرو يوسف
  • عرض 9 صورة
    احتفال أنيق.. كندة علوش تعتمد بلوكًا ملكيًا في عيد ميلاد عمرو يوسف
  • عرض 9 صورة
    احتفال أنيق.. كندة علوش تعتمد بلوكًا ملكيًا في عيد ميلاد عمرو يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركة الفنانة كندة علوش مجموعة صور تجمعها بزوجها عمرو يوسف احتفالا بعيد ميلاده في الإسكندرية، وجاء ذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت كندة علوش وهي ترتدي فستاناً قصيراً يصل إلى الركبة، باللون الأسود المخملي.

يتميز الفستان بلمسات بيضاء على الأكمام،وأكملت إطلالتها بجوارب سوداء شفافة (كولون) وحذاء أسود بكعب عالٍ.

وفق "FARFETCH" الخاصة بالموضة، فإن اللمسات البيضاء على أطراف الأكمام (أو الياقات) مع الفستان الأسود اختياراً كلاسيكياً يضفي لمسة من الأناقة والاحترافية.

يعكس هذا التباين الحاد بين الأسود والأبيض أناقة خالدة تعود إلى قرون مضت، ويمنح الإطلالة طابعاً ملكياً وراقياً.

إطلالة عمرو يوسف

ارتدى تي شيرت بلون رمادي غامق أو كحلي سادة وبنطلون أسود ضيق (سليم فيت)، وحذاء أسود أنيق.

كندة علوش عيد ميلاد عمرو يوسف موضة بلوكًا ملكيًا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة