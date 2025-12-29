إعلان

أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)

كتب : هاني صابر

12:53 م 29/12/2025

أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية

كتب- هاني صابر:

كشف المطرب محمد نور، عن صورة من أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد خروجه من المستشفى خلال الأيام الماضية وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

ونشر نور، الصورة وجمعته بالكينج وأحمد فهمي وأحمد الشامي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير".

وكان محمد منير، قد خضع مؤخرا لفحوصات طبية بأحد المستشفيات، وقال مصدر مقرب من "منير" وقتها في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الكينج بخير، وعانى فقط من بعض الإجهاد، بسبب المجهود الكبير الذي قام به خلال سفره إلى قطر، لحضور نهائيات كأس العرب، ودخوله مباشرة بروفات الإعداد لحفله المقبل.. الحمد لله حالته جيدة، ويخضع لفحوصات طبية، في غرفة عادية".

وقدم الكينج محمد منير، أغنية بعنوان "مكاني" ضمن الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وشارك أيضا مؤدي أغاني الراب ويجز، تقديم أغنية "كلام فرسان". ويقدم "منير" بمشاركة ويجز الحفل المقرر إقامته في أرينا كوكا كولا دبي يوم 17 يناير 2026.

محمد نور محمد منير أحمد الشامي إنستجرام

