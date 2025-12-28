فخامة وأناقة ملكية.. إيناس عز بإطلالة مميزة

حصاد 2020.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

ظهرت الفنانة إيناس عز بإطلالة باللون الأحمر ملفتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إيناس مرتدية إطلالة ملكية وفخمة،باللون الأحمر اللامع، بقصة صدر مربعة وأكمام طويلة.

يتميز الفستان بتطريزات كريستالية أو فضية لامعة على شكل قلب عند منطقة الصدر، مما يضيف لمسة من البريق والتميز.

الفستان مصنوع من قماش الستان اللامع والشيفون، وينسدل واسعاً من الخصر (قصة أميرة أو A-line)، مما يضفي عليها مظهراً ساحراً يتناسب مع أجواء الاحتفالات بالعام الجديد.

وفقاً "Marie Claire" اللون الأحمر هو أحد أقوى الألوان وأكثرها تعقيداً في عالم الموضة، وهو لون جريء ولافت للنظر.

يرمز اللون الأحمر إلى القوة، السلطة، والثقة بالنفس. غالباً ما ترتديه النجمات والشخصيات القوية لإيصال رسالة بالحضور القوي والهيمنة.

ويرتبط اللون الأحمر ارتباطاً مباشراً بالعاطفة، الحب، والرغبة، وهو لون نابض بالحياة يثير المشاعر.

والفستان الأحمر يجعلكِ مركز الاهتمام، ويمكن أن يكون مظهراً مثيراً للغاية، مما يفسر سبب اعتباره جذاباً.