ساحرة وخطفت الأنظار.. أجمل إطلالات ملكة جمال مصر 2025

كتبت- أسماء مرسي:

توجت سما كامل بلقب ملكة جمال مصر لعام 2025، خلال حفل مبهر أقيم في فندق "جيوان" بالقاهرة، بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن في أجواء مميزة.

ولفتت سما الأنظار بإطلالتها المتميزة خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا طويلا بلون "البيبي بلو"، مزينا بتطريزات لامعة وكريستالات.

واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

كما زينت مظهرها بمجوهرات فاخرة مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

تشتهر سما أنها دائما ما تخطف الأنظار بإطلالاتها الجذابة وأناقتها اللافتة، التي تبهر متابعيها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز إطلالات ملكة جمال مصر 2025 سما كامل:

فستان أوف وايت

ظهرت سما بفستان طويل باللون الأوف وايت مصنوع من الحرير، تميز بقصة انسيابية وأكمام واسعة، واعتمدت معه تسريحة الشعر المنسدل، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية.

جامبسوت فضي لامع

في إطلالة مميزة، ارتدت سما جامبسوت باللون الفضي اللامع، نسقته مع جاكيت أبيض مزين بالفرو، وأكملت الإطلالة بحذاء بيج أنيق.

فستان بينك

اختارت فستانا طويلا باللون البينك بقصة "كب"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت مكياجا جريئا بدرجات ترابية، وركزت على رسمة عيونها.

فستان ذهبي

أطلت سما بفستان طويل باللون الذهبي في إطلالة مبهرة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت معه حقيبة باللون الفوشيا.

بليزر

في إطلالة فورمال، ارتدت بليزر باللون الأسود، نسقته مع بنطلون متعدد الألوان، وحذاء أسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

فستان نبيتي

أبهرت متابعيها بفستان ناعم بلون النبيتي، تميز بقصة "كم واحد"، واختارت معه مكياجا هادئا بألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت الإطلالة بقلادة وعدة أساور أنيقة.

قفطان مغربي

في إطلالة راقية، ارتدت قفطانا مغربيا باللون البيج، ونسقته مع حقيبة حمراء، وحذاء أبيض أنيق

