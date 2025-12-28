لمسة غير تقليدية.. درة تتألق بغطاء الرأس في ظهور جديد

شاركت الفنانة درة جمهورها، لوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مرتدية عبائة سوداء مزينة بلمسات ذهبية أنيقة، وغطاء رأس أسود اللون، محدد بحواف ذهبية رفيعة.

ونسقت مع الإطلالة عقد ذهبي سميك وأقراط ذهبية متدلية، مما يعزز المظهر الملكي والراقي.

واعتمدت مكياجاً قوياً للعينين (سموكي) مع رموش كثيفة وأحمر شفاه بلون طبيعي (نيود)، وشعرها منسدل تحت غطاء الرأس.

ووفق "Elle "، اللون الأسود هو أحد أكثر الألوان تأثيراً وشعبية في الموضة، ودلالاته متعددة يرمز اللون الأسود إلى القوة، السلطة، والتحكم غالباً ما يتم ارتداؤه لإيصال رسالة بالجدية والحضور القوي، ويضيف اللون الأسود لمسة من الغموض والجاذبية، ويركز الانتباه على الشخص نفسه بدلاً من الملابس.

وهو لون متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق؛ يمكن ارتداؤه في جميع المناسبات الرسمية والكاجوال، ويتناسق بسهولة مع أي لون أو نمط آخر.