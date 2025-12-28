حصاد 2020.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة مُلفتة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية طقم (بدلة نسائية) أنيقاً باللون الأسود المطفي، يتكون من جاكيت مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة، وبنطلون سليم فيت.

يتميز الجزء العلوي بوجود قصة صدر جذابة تبرز منطقة العنق والكتفين بشكل أنيق.

أكملت إطلالتها بحذاء أسود كلاسيكي بكعب عالٍ، وعقد ذهبي بسيط رفيع، ومكياج قوي للعينين مع أحمر شفاه أحمر بارز.

الثقة والاحترافية: ارتداء اللون الأسود يعزز الثقة بالنفس ويمكن أن يمنح شعوراً بالسيطرة والكفاءة.

ووفق " The Harvard Crimson"، فإن اللون الأسود هو لون أساسي في كل خزانة ملابس، ويحظى بشعبية كبيرة بين المصممين والنقاد العالميين.

