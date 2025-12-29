إعلان

اختراق ضخم لـ Rainbow Six Siege.. مليارات الاعتمادات تهدد توازن اللعبة

كتب- محمود الهواري:

02:41 م 29/12/2025

Rainbow Six Siege

تعرضت لعبة Rainbow Six Siege (R6) من شركة Ubisoft لاختراق أمني خطير مكن المتسللين من التلاعب بالحسابات، بما في ذلك حظر ورفع الحظر عن اللاعبين وإدارة موجزات الإشراف داخل اللعبة.

اختراق لعبة Rainbow Six Siege

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم منح كميات هائلة من العملة داخل اللعبة والعناصر التجميلية لجميع الحسابات حول العالم.

مليارات الاعتمادات مجانا تقدر بالملايين

واستغل المخترقون ثغرات اللعبة لمنح اللاعبين ما يقارب ملياري رصيد وشهرة، بالإضافة إلى فتح جميع العناصر التجميلية، بما في ذلك الأشكال المخصصة للمطورين فقط، إذ بحسب أسعار Ubisoft، تبلغ قيمة هذه الاعتمادات داخل اللعبة نحو 13.33 مليون دولار أمريكي.

Ubisoft تتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح الخلل

في الساعة 9:10 صباحا يوم السبت، أكد الحساب الرسمي للعبة على منصة X وقوع الحادث، وأشارت الشركة إلى أن فرقها تعمل على حل المشكلة، إذ تم إغلاق اللعبة وسوقها داخل اللعبة مؤقتا، مع تأكيد الشركة أن اللاعبين لن يعاقبوا على الاعتمادات الممنوحة، لكن جميع المعاملات منذ الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت العالمي سيتم التراجع عنها.

شائعات عن اختراق أكبر للبنية التحتية

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال استغلال المخترقين ثغرة MongoBleed في MongoDB للوصول إلى خوادم Ubisoft الداخلية، بما في ذلك مستودعات Git والشفرة المصدرية للشركة.

وحتى الآن، لم يتم التحقق من هذه المزاعم رسميا، وتظل Ubisoft قد أكدت فقط وجود خلل داخلي في Rainbow Six Siege.

متابعة مستمرة لاستعادة اللعبة

وتواصل Ubisoft العمل على استعادة اللعبة بالكامل، لكن الخوادم لا تزال معطلة، ولم تصدر الشركة بيانًا رسميًا حول تفاصيل الاختراق التقني، إذ يبقى اللاعبون والمجتمع الرقمي في ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القادمة حول هذا الحدث الأمني الضخم.

