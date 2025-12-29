إعلان

بعد إعلان النتيجة.. الإدارية العليا تنظر طعون الإعادة للمرحلة الثانية

كتب : محمود الشوربجي

02:36 م 29/12/2025 تعديل في 03:41 م

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
تلقت المحكمة الإدارية العليا، اليومين الماضيين، نحو 36 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي جلسة عاجلة تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تلك الطعون والتي أقيمت للطعن في نتيجة جولة إعادة المرحلة الثانية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الخميس الماضي، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
واستقبلت الهيئة، تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجان الفرعية والعامة، وانتهت من الفصل فيها وإعلان ما توصلت إليه.
وأُجريت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 15 و16 من شهر ديسمبر الجاري خارج مصر، ويومي 17 و18 من ذات الشهر داخل البلاد.
وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافسًا على 101 مقعد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية داخل مصر 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوى

