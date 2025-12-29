إعلان

مصدر بالكهرباء: إحلال وتركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال 2026

كتب : محمد صلاح

02:40 م 29/12/2025

العدادات مسبقة الدفع

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف خلال عام 2026 إحلال وتركيب نحو 3 ملايين عداد كهرباء مسبق الدفع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة العدادات وتحسين كفاءة التحصيل.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخطة تستهدف استبدال العدادات القديمة والمعطلة، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بالعقارات السكنية والتجارية، بما يضمن دقة المحاسبة، وترشيد الاستهلاك، والحد من الفقد التجاري.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل في حصر المناطق ذات الأولوية، خاصة تلك التي تعاني من ارتفاع نسب الفقد أو كثرة الشكاوى، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار التحول الرقمي وتطوير خدمات المشتركين، وتحقيق العدالة في محاسبة استهلاك الطاقة.

وأكد المصدر أن تنفيذ الخطة سيتم على مراحل، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، دون تحميل المواطنين أي أعباء غير مقررة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء.

