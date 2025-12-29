إعلان

أحلام بفستان أنيق.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

01:12 م 29/12/2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة أحلام بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت أحلام بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل ومكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بتطريزات بالكامل، ونسقت معه جاكيت طويل من الفرو بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأسود يعطي انطباعا بالرشاقة ويقلل من ظهور التفاصيل الغير مرغوب فيها، كما أنه مناسب سواء للإطلالات الرسمية، والكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أحلام أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.

أحلام إنستجرام إطلالة جذابة إطلالة أحلام

