أثارت الجدل بسبب فستانها الجريء.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب

02:30 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    أطلت ياسمين بفستان باللون الأسود
    ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الموف بقصة الكب وبصيحة الظهر المكشوف
    ياسمبين بفستان موف
    ياسمين الخطيب
    ياسمين بجاكيت قصير باللون الأبيض
    الإعلامية ياسمين الخطيب
    ياسمين بفستان أحمر
    ياسمين بفستان أسود جريء
    ياسمين بفستان بفتحة ساق جريئة
    ياسمين بفستان بينك
    ياسمين بصيحة الظهر المكشوف
    ياسمين بفستان موف جريء
    ياسمين
    طلت ياسمين بفستان قصير باللون البينك كت ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا
    ياسمين بفستان جريء
كتبت- شيماء مرسي

خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال حضورها حفل ملكة جمال مصر 2025، وبسبب تصميم الفستان الجريء، اضطرت إلى استخدام مناديل لتغطية صدرها، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وأطلت ياسمين بفستان طويل "كت" باللون البينك اللامع بحزام أسفل الصدر مزين بفيونكة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجرأ إطلالات الإعلامية ياسمين الخطيب، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أسود

ظهرت ياسمين بفستان طويل "كت" باللون الأسود شفاف من الأسفل مصنوع من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

هوت شورت باللون الأبيض

تألقت ياسمين بـ جاكيت قصير باللون الأبيض ونسقت معه هوت شورت بنفس اللون ونسقت معه توب باللون الأسود، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

فستان أحمر

ارتدت ياسمين فستان "كت" باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

فستان بينك

وأطلت ياسمين بفستان قصير باللون البينك "كت" ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أبيض

ارتدت ياسمين فستان أبيض قصير باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان موف

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الموف بقصة "الكب" وبصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

ياسمين الخطيب إطلالات ياسمين الخطيب حفل ملكة جمال مصر
