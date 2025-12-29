عبَّر الإعلامي محمود سعد، عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"تصرف صادم ومؤذٍ"، تبعه استياء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول رواد تلك المنصات صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور، خلال وجودها بالعرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة".

وقال سعد، خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، إنه شاهد محتوى وصفه بأنه "غير قابل للتصديق"، ويتضمن إساءة بالغة وخادشة للحياة العامة ومهينة للمرأة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يرى مثل هذا السلوك أو يسمع مثل هذا الخطاب، مضيفًا: "اللي شوفته مؤذٍ جدًّا، ومش تصرف أهوج، ده تصرف مهين وخطير".

وأوضح الإعلامي أنه تعمد عدم الخوض في تفاصيل ما شاهده، رافضًا إعادة تداوله أو وصفه على الهواء، حتى لا يسهم في نشره من جديد، قائلًا إن البعض انتقدوا الواقعة لفظيًّا في حين أعادوا نشر الصور أو المحتوى نفسه، وهو ما اعتبره تناقضًا غير مقبول.

وأشار محمود سعد إلى أن انتشار هذا المحتوى على نطاق واسع في البداية، قبل أن يحاول البعض التراجع أو التغطية عليه لاحقًا يعكس خطورة ما يحدث، متسائلًا بحدة عن طبيعة الخطاب الذي يسمح بالإساءة للمرأة بهذه الصورة غير المسبوقة.

وأكد الإعلامي أن الصمت تجاه مثل هذه الأفعال يعتبر تواطؤًا غير مباشر، داعيًا إلى هجوم مجتمعي حاسم ورفض قاطع لهذا السلوك، قائلًا: إن هذه الوقائع تطرح أحيانًا كـ"اختبار" لرد فعل المجتمع، فإذا مرت دون رد حاسم تتبعها ممارسات أسوأ وأكثر انحدارًا.

وشدد سعد على أن الأمر لا يتعلق بالقوانين أو الإجراءات الرسمية فقط، بل بعقاب مجتمعي رادع، يتمثل في موقف واضح وصريح يعلن أن ما حدث "عيب، ولا يصح، وقلة أدب"، مؤكدًا أن ما سمعه ورآه لا يقبل أي اجتزاء أو تبرير، وأنه كان واضحًا تمامًا كالشمس.

واختتم الإعلامي محمود سعد حديثه بالتأكيد أن الواقعة أثارت غضبه بشدة، مضيفًا: "اللي حصل أثر فيَّ وأغضبني جدًّا جدًّا، ولازم الناس ما تسكتش".

