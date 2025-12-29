إعلان

"مكياج ناعم وتسريحة ذيل الحصان".. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:39 م 29/12/2025
    نوال الزغبي
تألقت المطربة نوال الزغبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نوال بـ بلوفر فوق الركبة باللون الرصاصي مصنوع من الصوف ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

وبحسب موقع "typsybeauty"، المكياج الهادئ يمنح البشرة إشراقة بدون مبالغة، كما إنه يصلح للمناسبات اليومية والعمل والخروجات النهارية.

واعتمدت نوال مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ

واختارت نوال تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

