25 صورة لـ أجرأ إطلالات ملكة جمال مصر 2025

كتبت- شيماء مرسي

توجت سما كامل بلقب ملكة جمال مصر 2025 خلال حفل أُقيم في فندق جيوان بالعاصمة القاهرة.

وظهرت سما بفستان "كت" طويل باللون البيبي بلو مزينا بالكامل بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات سما كامل ملكة جمال مصر لعام 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

وقالت زينب: "مكياج سما لم يكن موفقا، فقد جعلها تبدو أكبر سنا، كان من الأفضل لو اختارت مكياجا بسيطا يناسب عمرها".

فستان باللون البيج

ارتدت سما بفستان باللون البيج بأكمام طويلة وفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون البني

أطلت سما بفستان قصير فوق الركبة باللون البني، ونسقت معه حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

توب كت باللون الأسود

تألقت سما بـ توب كت باللون الأسود ونسقت معه جيب من الحرير باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الأحمر.

توب باللون الرصاصي

ظهرت سما في إطلالة أخرى بـ توب باللون الرصاصي ونسقت معه جيب باللون النبيتي وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

فستان باللون الموف

أطلت سما بفستان طويل باللون الموف بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء وحقيبة يد باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.