إعلان

25 صورة لـ أجرأ إطلالات ملكة جمال مصر 2025

09:00 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أجرأ إطلالات سما ملكة جمال مصر 2025
  • عرض 25 صورة
    أطلت سما بفستان قصير فوق الركبة باللون البني
  • عرض 25 صورة
    اعتمدت سما مكياجا قويا
  • عرض 25 صورة
    اعتمدت سما مكياجا قويا[1]
  • عرض 25 صورة
    تألقت سما بـ توب كت باللون الأسود ونسقت معه جيب من الحرير باللون الأحمر
  • عرض 25 صورة
    توب كت باللون الأسود
  • عرض 25 صورة
    توجت سما كامل بلقب ملكة جمال مصر 2025 خلال حفل أُقيم في فندق جيوان بالعاصمة القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سما بتوب جريء
  • عرض 25 صورة
    سما بفستان باللون البيج
  • عرض 25 صورة
    سما تخطف الأنظار بفستان جريء
  • عرض 25 صورة
    سما كامل بإطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    سما كامل بفستان أنيق
  • عرض 25 صورة
    سما كامل بفستان جذاب
  • عرض 25 صورة
    سما كامل بفستان موف
  • عرض 25 صورة
    سما كامل
  • عرض 25 صورة
    ظهرت سما بفستان كت طويل باللون البيبي بلو مزينا بالكامل بتطريزات باللون الفضي
  • عرض 25 صورة
    ظهرت سما في إطلالة أخرى بـ توب باللون الرصاصي
  • عرض 25 صورة
    فستان باللون البيج
  • عرض 25 صورة
    ملكة جمال مصر 2025
  • عرض 25 صورة
    ملكة جمال مصر
  • عرض 25 صورة
    نسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الأسود
  • عرض 25 صورة
    نسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جريئة لملكة جمال مصر 2025
  • عرض 25 صورة
    أجرأ إطلالات ملكة جمال مصر 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

توجت سما كامل بلقب ملكة جمال مصر 2025 خلال حفل أُقيم في فندق جيوان بالعاصمة القاهرة.

وظهرت سما بفستان "كت" طويل باللون البيبي بلو مزينا بالكامل بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات سما كامل ملكة جمال مصر لعام 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

وقالت زينب: "مكياج سما لم يكن موفقا، فقد جعلها تبدو أكبر سنا، كان من الأفضل لو اختارت مكياجا بسيطا يناسب عمرها".

فستان باللون البيج

ارتدت سما بفستان باللون البيج بأكمام طويلة وفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

فستان باللون البني

أطلت سما بفستان قصير فوق الركبة باللون البني، ونسقت معه حقيبة باللون البيج وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

توب كت باللون الأسود

تألقت سما بـ توب كت باللون الأسود ونسقت معه جيب من الحرير باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الأحمر.

توب باللون الرصاصي

ظهرت سما في إطلالة أخرى بـ توب باللون الرصاصي ونسقت معه جيب باللون النبيتي وحقيبة يد صغيرة باللون البني.

فستان باللون الموف

أطلت سما بفستان طويل باللون الموف بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء وحقيبة يد باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

سما كامل ملكة جمال مصر 2025 فندق جيوان إطلالة سما كامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه