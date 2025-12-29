ميار الببلاوي تنشر صورا لابنها داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، صورا لابنها من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت ميار، صورا لابنها وهو يرقد على السرير ويعلق محلولا بيده، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "يا رب أنت الشافي المعافي.. اشفيلي ابني شفاءا لا يغادر سقما، سلامتك يا قلب أمك".

يذكر أن، ميار الببلاوي ممثلة ومقدمة برامج تليفزيونية، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها مسلسل "رد قلبي"، مسلسل "أبو حنيفة النعمان"، مسلسل "بريق في السحاب"، فيلم "ديسكو ديسكو"، فيلم "إنذار بالطاعة".