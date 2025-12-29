إعلان

ميار الببلاوي تنشر صورا لابنها داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب : هاني صابر

02:34 م 29/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ابن ميار الببلاوي داخل المستشفى (3)
  • عرض 3 صورة
    ابن ميار الببلاوي داخل المستشفى (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، صورا لابنها من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت ميار، صورا لابنها وهو يرقد على السرير ويعلق محلولا بيده، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "يا رب أنت الشافي المعافي.. اشفيلي ابني شفاءا لا يغادر سقما، سلامتك يا قلب أمك".

يذكر أن، ميار الببلاوي ممثلة ومقدمة برامج تليفزيونية، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها مسلسل "رد قلبي"، مسلسل "أبو حنيفة النعمان"، مسلسل "بريق في السحاب"، فيلم "ديسكو ديسكو"، فيلم "إنذار بالطاعة".

ميار الببلاوي أزمة صحية فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد