بجمالها وتألقها.. إيرينا يسري تتوج بلقب ملكة جمال مصر عالميا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

خلال حفل مبهر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2025، تُوجت المتسابقة إيرينا يسري بلقب ملكة جمال مصر عالميا، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والمشاهير.

إطلالة ساحرة

لفتت إيرينا الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا بلون البيج، بتصميم انسيابي، ومزين بتطريزات لامعة .

واختارت مكياجا قويا ركز على إبراز جمال عينيها، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن إيرينا يسري، وفقا لحسباتها على مواقع التواصل:

- مصرية الجنسية.

- خريجة كلية طب الأسنان من جامعة بريطانيةز

- تعمل طبيبة أسنان.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر 2025.

- أبهرت لجنة التحكيم بجمالها وحضورها وذكائها.

- فازت بلقب ملكة جمال مصر للعالم 2025.

- نالت أيضا جائزة أفضل 5 مواهب في فرع التمثيل بالمسابقة.

- مدافعة متطوعة في دعم حقوق المرأة ضد العنف.

- تحرص دائما على نشر صورها وأحداث يومياتها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 348 ألف متابع.