إطلالة جذابة لـ ندى كوسا في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم (صور)

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، بإطلالة جذابة.

وشاركت ندى متابعيها عدة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب، مزين بتطريزات دقيقة أضفت عليه لمسة من الجمال والرقي والأناقة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري تناسب مع لون بشرتها، واختارت ندى أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون الفضي.

ودائما ما تعتاد ندى، ملكة جمال لبنان، على خطف أنظار الجميع بإطلالاتها المميزة وتصميمات فساتينها الجذابة والمتنوعة.

اقرأ أيضا:

ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي

كارثية وجريئة.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي- 10 صور

مكشوف وشفاف.. 10 صور لـ أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي